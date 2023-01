Súd zamietol návrh Mišenku na obnovu konania v kauze Euromont

Novú električkovú trať v Petržalke spustia podľa šéfa dopravnej komisie Bratislavy Jozefa Uhlera až v roku 2025, aj keď dokončená by mala byť do roku 2024. Pôvodný termín spustenia bol do konca tohto roka. Čítaj ďalej

Primátor Bratislavy Matúš Vallo v uplynulých týždňoch potvrdil, že projekt sa nestihne dokončiť v pôvodne plánovanom termíne, teda do konca tohto roka. Stavbu by podľa neho mali ukončiť budúci rok a električka by mohla začať jazdiť v prvej polovici roka 2024. Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili koncom novembra 2021. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov a mesto deklaruje, že neprepadnú. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones). Práce boli v minulom roku na niekoľko mesiacov výrazne utlmené z dôvodu rokovania o dodatku pre zdražovanie stavebných materiálov. (TASR)