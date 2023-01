Pápež vyzval na ukončenie násilia v Peru

Holandská vláda aj naďalej plánuje do októbra ukončiť produkciu plynu z ložiska Groningen, jedného z najväčších ložísk plynu v Európe. Napriek tomu, že toto ložisko by mohlo riešiť problémy na trhu so zemným plynom, ďalšia ťažba je podľa vlády rizikom pre miestne komunity. Čítaj ďalej

Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie denníka The Financial Times, štátny tajomník pre oblasť ťažby Hans Vijlbrief povedal, že Holandsko nemení svoje pôvodné rozhodnutie ukončiť ťažbu z ložiska Groningen na severe Holandska do 1. októbra tohto roka. Nevylučuje jej predĺženie o jeden rok, avšak iba v prípade, že Európa bude počas nasledujúcej zimy zápasiť s nedostatkom suroviny. Aj keď sa Holandsko dostalo v minulých mesiacoch po vypuknutí energetickej krízy v Európe pod tlak zo strany partnerov v Európskej únii, vláda opakovane ubezpečovala obyvateľstvo v dotknutej oblasti, že ťažbu do októbra ukončí. Produkcia v ložisku sa výrazne obmedzila po roku 2010, keď vláda a firma NAM, spoločný podnik spoločností Shell a Exxon Mobil, zistili, že zemetrasenia, ktoré ťažba spôsobuje, ohrozujú životy, zdravie a majetok miestneho obyvateľstva. "Je to jednoduché. Každý, kto má určitú vedomosť o rizikách zemetrasenia, mi povie, že pokračovanie v ťažbe je veľmi nebezpečné," povedal Vijlbrief pre Financial Times. Navyše, v piatok holandská vláda oznámila, že zastaví aj prieskum s cieľom nájsť nové pevninské ložiská plynu a ropy. Dôvodom je obmedzenie seizmických rizík v krajine, ako aj splnenie stanovených klimatických cieľov. (TASR)