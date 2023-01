Aplikácia WhatsApp porušovala pravidlá o ochrane súkromia, má zaplatiť pokutu

Rusko zostane hrozbou pre NATO, aj keď na Ukrajine prehrá, vyhlásil holandský admirál Rob Bauer, predseda vojenského výboru aliancie. "Rusi budú mať s najväčšou pravdepodobnosťou podobné ambície, hrozba teda nezmizne," povedal. Čítaj ďalej

Hoci ruské sily, vybavenie a munícia boli vojnou vyčerpané, krajiny NATO očakávajú, že sa Moskva pokúsi obnoviť a dokonca posilniť svoje vojenské kapacity, dodal admirál.

"Všeobecné presvedčenie je, že Rusi obnovia to, čo mali, sami sa tiež z tohto konfliktu poučia a pokúsia sa zlepšiť svoj zbrojný arzenál," povedal Bauer, keď hovoril na záver dvojdňového stretnutia najvyšších vojenských dôstojníkov členských krajín NATO.

"Takže to s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať v budúcnosti vplyv na naše plány," dodal.

Podľa Bauera bude trvať nejaký čas, kým Severoatlantická aliancia vyhodnotí, ako dlho bude Rusko potrebovať na obnovu a zlepšenie svojich síl.

"Je to tri až päť rokov? Je to tri až desať rokov? O tom si budeme musieť spoločne pohovoriť. Je to niečo, čo budú skúmať spravodajské služby," povedal Bauer, ktorého výbor je najvyššie postaveným vojenským orgánom NATO.

(ČTK)