Čínska populácia sa prvýkrát za 60 rokov zmenšila. India by sa mala stať najľudnatejšou krajinou

Ruský prezident Putin nariadil novému veliteľovi okupačných síl na Ukrajine Gerasimovovi, aby do marca dobyl Donbas. V rozhovore pre Freedom TV to povedal hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Jusov. Čítaj ďalej

„Toto nie je prvý časový rámec. Zakaždým sa to oneskorilo. Bude to už rok od začiatku rozsiahlej invázie a rok, odkedy 'dobyli Kyjev za tri dni'. Nepodarí sa im to ani tentoraz,“ povedal Jusov a dodal, že Putin sa nevzdal svojich plánov zničiť Ukrajinu ako nezávislý štát a Ukrajincov ako národ. (SITA)