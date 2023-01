Britská vláda zablokuje škótsku novelu zákona o zmene pohlavia. Po prvý raz tak aktivuje takzvaný Článok 35 zákona o Škótsku. Ten jej umožňuje vo výnimočných prípadoch vetovať zákon schválený v škótskom parlamente.

Škótsky zákon má ľuďom uľahčiť zmenu pohlavia a v Holyroode prešiel v decembri väčšinou 86 ku 39 hlasom. Britská vláda sa obáva, že novela je v rozpore s celobritským zákonom o rovnosti.

Možnosť vetovať škótsku legislatívu dáva Londýnu zákon o Škótsku z roku 1998, ktorého prijatím bol ustanovený škótsky parlament. Ak ministri v Londýne usúdia, že zákon prijatý v Škótsku zmení zákony, na ktorých zmenu má výsadné právo Westminster, môžu ho vetovať.

Novela zákona má urýchliť a zjednodušiť proces získania takzvaného certifikátu o uznaní pohlavia, ktorý potrebuje človek, ktorý chce svoje právne uznané pohlavie zmeniť. Zákon by tiež znížil vekovú hranicu pre získanie certifikátu z 18 na 16 rokov. Rovnako odobral povinnosť podstúpiť lekárske vyšetrenie na rodovú dysforiu, teda nepohodu spôsobenú rozporom medzi pohlavím určeným pri narodení a vlastnou pohlavnou identitou.

Príkaz na zablokovanie zákona predloží britský minister pre Škótsko Jack parlamentu v Londýne v utorok. "Nie je to rozhodnutie, ktoré by som bral na ľahkú váhu. Novela by mala významný dopad, okrem iných vecí, na celobritské zákony o rovnosti v Škótsku, Anglicku a Walese," dodal.

Britskí ministri sa podľa BBC tiež obávajú, že "umožniť každému, aby sa identifikoval" ako žena, by mohlo narušiť ženské práva, napríklad prístup do priestorov vyhradených jednému pohlaviu, ako sú šatne.

Škótska premiérka Nicola Sturgeonová sa proti avizovanému vetu ohradila. Britská vláda podľa nej chce blokovať zákon, ktorého schválenie spadá do právomocí Holyroodu. "Akýkoľvek pokus reformu zablokovať bude pokusom využiť otázku zmeny pohlavia ako politickú zbraň," povedala Sturgeonová. (ČTK)