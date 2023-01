V Pompejach po 20-ročnej obnove otvorili slávny Dom Vettiovcov

Kremeľ kritizoval cynickú reakciu Ukrajiny a Západu na jednostranné prímerie. Ruský prezident Putin ho vyhlásil na 36 hodín v čase pravoslávnych Vianoc. Ukrajina tvrdí, že prímerie bolo len strategickým krokom. Čítaj ďalej

"Stretli sme sa s cynickou reakciou zo strany Kyjeva a viacerých západných lídrov," povedal novinárom hovorca Kremľa Peskov.

Kyjev dočasné prímerie vyhlásené Ruskom odmietol s tým, že žiadne prímerie nenastane dovtedy, kým Putin svojim inváznym silám nenariadi stiahnuť sa z Ukrajiny. Ukrajinský prezident Zelenskyj vtedy povedal, že Moskva toto zastavenie paľby oznámila zo zištných dôvodov, aby zastavila postup Ukrajincov v Donbase a mohla medzitým zmobilizovať ďalších vojakov.

Prímerie, ktoré bolo vyhlásené od minulého piatka 12:00 moskovského času do polnoci zo soboty na nedeľu, kritizoval aj americký prezident Biden. Nemecká ministerka zahraničných vecí Baerbocková uviedla, že ak by Putin skutočne chcel mier, poslal by ruské sily domov. Šéf britskej diplomacie Cleverly na sociálnej sieti Twitter napísal: "Prestávka v ruských útokoch na 36 hodín nijako neprispeje k zlepšeniu vyhliadok na mier."

Hoci Moskva tvrdila, že prímerie dodržiavala, Kyjev v čase, keď malo platiť, hlásil ostreľovanie desiatok pozícií a lokalít na mnohých miestach na Ukrajine.

Námestník šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Tymošenko v nedeľu uviedol, že za 24 hodín boli v čase prímeria zabití dvaja ľudia a ďalší deviati utrpeli zranenia. (TASR)