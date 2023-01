Belgicko bude pokračovať v prevádzke jadrových reaktorov

Belgická vláda sa dohodla na predĺžení životnosti dvoch jadrových reaktorov. Čiastočne uzavretá dohoda potvrdzuje predĺženie životnosti jadrových reaktorov Doel 4 a Tihange 3 o ďalších desať rokov, od novembra 2026.

Vláda začala so spoločnosťou Engie rokovať o tejto možnosti už vlani, prvá dohoda, po šesťmesačných rokovaniach, sa črtala v decembri, nakoniec sa však obe strany dohodli až 9. januára.

Reaktory nachvíľu odstavia

Dohoda stanovuje, že oba reaktory budú spoločne spravovať štát a Engie, pričom spoločnosť Engie sa bude podieľať na nákladoch a ziskoch z výroby elektriny. Štát a Engie si prostredníctvom spoločného podniku, fungujúceho na trhu s elektrickou energiou, rozdelia povinnosti a zisky pol na pol.

Podľa premiéra dohoda umožní začať najskôr štúdie potrebné na umožnenie predĺženia fungovania oboch reaktorov, garantuje však ich reštart od roku 2026.

"Všetko sa robí tak, aby sme zosúladili naše záujmy. Sme partnerom, belgický štát je 50-percentným akcionárom, a preto odteraz sa budú rozhodnutia prijímať tu, v Belgicku, a nie v iných európskych metropolách. Celý systém dohody bol vytvorený tak, aby bola záväzná a veľmi atraktívna, a pripravená na zimu 2026," vysvetlil De Croo.

RTBF upozornila, že oba reaktory budú musieť byť koncom roka 2025 odstavené, kým nebudú uvedené do súladu s najmodernejšími požiadavkami a po komplexnej revízii a údržbe pripravené na ďalší cyklus životnosti. Podľa predstáv vlády a Engie by mali byť uvedené do prevádzky najneskôr pred zimnou sezónou 2026 - 2027.

Aby pre ich odstávku nedošlo k prerušeniu dodávok energií, spoločnosť Elia, prevádzkovateľ elektrickej prenosovej siete v Belgicku, dostala pokyn, aby urobila nový výpočet, ktorý bude "základným kameňom" energetickej stratégie Belgicka na nasledujúce roky.

Bezpečnosť dodávok

De Croo zdôraznil, že dohoda s Engie zaručuje bezpečnosť dodávok energie a podporuje aj pokles cien. "Je to elektrina vyrábaná v Belgicku, ktorú máme pod kontrolou, a jadrová energia je vo všeobecnosti lacnejšia ako plyn," odkázal šéf belgickej vlády.

Viaceré belgické médiá dohodu kritizujú, lebo nie je zatiaľ jasné, kto bude zdieľať náklady za nakladanie s jadrovým odpadom, ktorý vznikne v dôsledku pokračovania činnosti Doel 4 a Tihange 3.

Aj o tom má byť ďalšie kolo rokovaní, o spôsobe výpočtu nákladov na nakladanie s jadrovým odpadom. De Croo však spresnil, že dohoda už stanovuje, kedy bude jadrový odpad odovzdaný Federálnej organizácii pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom. (TASR)