Irán odsúdil na smrť ďalších troch ľudí za protivládne protesty

Dôležité

Súd zbavil Andreja Babiša obvinení v kauze Čapí hnízdo, ktorá sa týkala 50-miliónovej dotácie na stavbu kongresového areálu v Česku. Žalobca žiadal trojročnú podmienku a pokutu desať miliónov korún. Súd zbavil obvinení aj Babišovu asistentku Janu Nagyovú. Čítaj ďalej

Rozsudok nie je právoplatný, štátny zástupca sa proti nemu môže odvolať. Informovali české médiá.

Babiš dlhodobo opakoval, že kauza je vykonštruovaná, považuje ju za politický proces. "Nikdy by som tu nestál, pokiaľ by som nevstúpil do politiky," povedal vo svojej záverečnej reči Babiš.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zaistil na prelome rokov 2007 a 2008 vyvedenie firmy Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a predaj akcií svojim deťom a partnerke. Podľa štátneho zástupcu to urobil preto, aby mohol získať dotácie.

Ich vyplatením vznikla podľa žalobcu škoda takmer 50 miliónov českých korún. (SME, Idnes.cz)