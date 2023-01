Bolsonarovi stúpenci vtrhli do budovy parlamentu, polícia musela použiť slzný plyn

Budúci prezident Českej republiky by mal byť aktívny a mal by byť prezidentom všetkých. Zhodli sa na tom kandidáti v rámci superdebaty českej televízie ČT24. Český expremiér Andrej Babiš sa diskusie nezúčastnil. Čítaj ďalej

Kandidátka Danuše Nerudová sa ako prezidentka chce zasadiť o to, aby sa zlepšil život v krajine. "Chcela by som, aby sme boli moderným štátom a spoločnosťou," uviedla. Ak by bola zvolená za prezidentku, rada by kládla dôraz na ľudskoprávnu otázku.

Za najdôležitejšie právomoci prezidenta považuje menovanie premiéra ČR a guvernéra národnej banky. Ako prezidentka by rada otvárala témy rozdielnej životnej úrovne v jednotlivých regiónoch.

Petr Pavel verí, že nebude musieť presviedčať občanov o tom, že aj vojak je občanom. "Ako vojak som žil bežným životom, videl som aj to, ako sa žije občanom iných krajín," uviedol Pavel s tým, že si vie dobre predstaviť, aké problémy občanov trápia.

Prezident by sa podľa neho mal predovšetkým starať o to, aby bola vláda stabilná, primárne by jej mal pomáhať a nie "jej ísť po krku". "Prezident Miloš Zeman často dával svoj nesúhlas navonok prostredníctvom médií," poukázal Pavel.

Domnieva sa však, že hlava štátu by mala prezentovať svoj názor na stretnutí s premiérom. Vidí nedostatky v tom, či kroky, ktoré vláda prijíma na podporu ľudí postihnutých krízou sú včas, pričom by tlačil na vládu, aby splnila svoje sľuby čo najskôr.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rozhodnú posledné dni. Čo ešte môžu vytiahnuť na kandidátov na českého prezidenta? Čítajte

Kandidát na prezidenta Pavel Fischer kandiduje na tento post preto, že chce byť prezidentom pre všetkých. ČR by mala byť podľa neho krajinou solidarity, aby sloboda nebola v krajine iba prázdnym slovom.

Prezident by podľa neho mal chodiť do regiónov a pomáhať s ich rozvojom. Podľa Fischera demokracia znamená, že sa krajina ubráni vplyvu cudzích mocností a závislosti. Ako príklad uviedol Rusko a Čínu.

Ďalší kandidát na prezidenta Jaroslav Bašta tvrdí, že ak bude zvolený, odvolá súčasnú českú vládu. Napriek námietke moderátora o tom, že to nie je možné uviedol, že táto možnosť je podľa neho zakotvená v českej ústave.

Zároveň dodal, že bude rešpektovať výsledok prezidentských volieb. Prezident by podľa Baštu mal byť výrazný a aktivistický. Po zvolený by rád riešil krízu, ktorá podľa neho vyplynula z pôsobenia súčasnej vlády.

Snažil by sa o to, aby sa stretával s občanmi a vypočul si ich sťažnosti. Rád by vytváral tlak na premiéra a vládu. Kladie dôraz na ochranu slobody prejavu a aby bol sociálny zmier opäť nastolený.

Podľa ďalšieho kandidáta Tomáša Zimu by prezident nemal byť zameraný na seba, žiť izolovane od ľudí, ignorovať výsledky volieb a povyšovať sa nad ostatných.

Česká republika bude mať medzinárodnopolitický rešpekt podľa neho len vtedy, ak bude súčasťou EÚ a NATO. Kladie dôraz na vzdelanie, dostupnú zdravotnú starostlivosť a podporu českého priemyslu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kto nahradí Zemana? Hlavných kandidátov dobieha minulosť Čítajte

Karel Diviš poukázal, že neúčasť Andreja Babiša v debate je pohŕdaním ľudí. Chcel by byť aktívnym prezidentom. Súhlasí so Středulom v tom, že ČR potrebuje dávať dve percentá HDP na zbrojenie.

"Potrebujeme peniaze investovať do tzv. e-armády," uviedol s tým, že to je podľa neho riešenie, aby Česká republika bola opäť medzi najlepšími v Európe. Diviš by sa ako prezident venoval prioritne vzdelaniu, podpore regiónov a obranyschopnosti krajiny.

Podľa Josefa Středulu má byť prezident tiež aktívnym. Mal by mať zhodnú zahraničnú politiku s vládou. "Zahraničná politika by mala byť iba jedna, len Českej republiky," zdôraznil. Bol by rád, ak by si po zvolení na neho pamätali ako na bojovníka za lepší život pre ľudí.

Kandidát na prezidenta Marek Hilšer upozornil na to, že Čína sa chystá posilniť svoju moc. "Musíme myslieť na to, že nesmieme byť závislí na týchto krajinách a na našu budúcu energetickú stratégiu," uviedol s tým, že by uvítal, ak by každý občan v Českej republike mohol vyrábať elektrinu sám pre seba.

"Aby sa energetika demonopolizovala," konštatoval. K pôsobeniu Miloša Zemana sa už vyjadrovať nechcel. Prezident ČR by podľa neho mal dobre reprezentovať krajinu navonok. Bol by rád, keby sa z ČR pod jeho vedením stala sebavedomá krajina. Ako prezident by rád hájil predovšetkým verejný záujem, záujem občanov a bol by rád prezidentom, ktorý sa postaví za ľudí.

Väčšina kandidátov sa zhodla na tom, že doteraz najlepším českým prezidentom bol Václav Havel. Jaroslav Bašta podporil súčasného prezidenta Miloša Zemana. Danuše Nerudová ani Josef Středula by štátne vyznamenanie odchádzajúcemu prezidentovi Zemanovi neudelili.

Prvé kolo prezidentských volieb v Českej republike by sa malo konať 13. a 14. januára. (TASR)