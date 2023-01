Holanďania hľadajú nacistický poklad. Stará mapa údajne ukazuje cestu

Ukrajinský veľvyslanec v Británii Vadym Prystajko očakáva, že víťazstvo Ukrajiny vo vojne proti Rusku nastane v priebehu tohto roku. "Nemyslím si, že sa to bude ťahať dlhšie ako jeden rok," povedal v rozhovore pre Newsweek. Čítaj ďalej

Mierové rokovania s Moskvou však odmietol so slovami, že by boli výhodné len pre Rusko. To by sa podľa neho totiž pokúšalo ponechať si okupované územia Ukrajiny. Prystajko v tejto súvislosti uviedol, že mnohé z týchto oblastí sú "veľmi dôležité", ako napríklad cestný most na Krymský polostrov.

Prystajko zdôraznil zámery vlády v Kyjeve, ktorá chce oslobodiť celé územie Ukrajiny vrátane Krymu. Ten Rusko nelegálne anektovalo už v roku 2014. "Musíme veľmi dôrazne a silne sprostredkovať posolstvo, že s našou krajinou neobchodujeme," povedal.

Ukrajinský diplomat ďalej vyzdvihol významnosť bezpečnostných záruk pre Kyjev. Diskusia o budúcich medzinárodných vzťahoch Kyjeva by však podľa neho mala byť jednoznačná: "Ukrajina zvíťazí a stane sa členom Európskej únie a NATO. Tak to je." (TASR)