Prepájanie diaľnic pri Bratislave si vyžiada výrazné obmedzenia

Dodávky ropy z Ruska v decembri klesli na najnižšiu úroveň za celý rok, keďže západné sankcie obmedzili vývoz. Aj dodávky do Číny, Indie a Turecka, ktoré sa stali záchranným lanom pre ruské ropné firmy po embargu v Únii, v sledovanom období klesli tiež. Čítaj ďalej

Celkové ruské dodávky komodity po mori sa za posledné štyri týždne 2022 znížili o 117 000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne na 2,615 milióna barelov/deň.

Prispeli k tomu sankcie skupiny G7 a Únie, ktorých cieľom je znížiť príjmy Moskvy na financovanie konfliktu.

Preprava ruskej ropy po mori sa zastavila

Sankcie EÚ vstúpili do platnosti 5. decembra, čím sa pre Rusko zavrel najbližší trh s ropou, ktorý začiatkom minulého roka odoberal zhruba polovicu jej exportu po mori.

S výnimkou malého objemu dodaného do Bulharska sa preprava ruskej ropy po mori do európskeho bloku úplne zastavila tak, ako sa plánovalo.

Rusko musí preto hľadať nové trhy a výsledkom sú oveľa dlhšie plavby, pričom cesta z pobaltských prístavov do Indie teraz trvá v priemere 31 dní v porovnaní s iba siedmimi dňami z tých istých terminálov do Rotterdamu.

Vzniká tieňová flotila

Sankcie tiež zvýšili tlak na zmenšujúcu sa flotilu lodí, ktoré sú ochotné prepravovať náklady z Ruska.

Krajina sa tak musí čoraz viac spoliehať na vlastné lode a tzv. tieňovú flotilu zvyčajne starších plavidiel, ktoré vlastnia malé, často neznáme spoločnosti založené iba v predchádzajúcich mesiacoch.

Tankery vo vlastníctve firiem z Únie môžu síce stále prepravovať ruskú ropu, ale len ak jej predajná cena neprekročila 60 dolárov (56,16 eura) za barel. Tento cenový strop bol zavedený v rovnakom čase ako zákaz dovozu do Únie.

Aj objemy ropy na plavidlách smerujúcich do Číny, Indie a Turecka, troch krajín, ktoré sa ukázali ako jediní významní nákupcovia komodity z Ruska, plus množstvá na lodiach, ktoré ešte nezverejnili konečné miesto určenia, klesli za štyri týždne do 30. decembra v priemere o 2,42 milióna barelov denne.

Tankery prevážajúce ruskú ropu sú čoraz ostražitejšie, pokiaľ ide o ich konečné destinácie. Je pravdepodobné, že mnohé z nich začnú uvádzať indické prístavy, keď prejdú cez Suezský prieplav. Čoraz bežnejšie sú aj dodávky do Spojených arabských emirátov. (TASR)