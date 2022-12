Štátnemu železničnému dopravcovi chýba dvesto zamestnancov na kľúčových pozíciach

Rusko údajne umožní využívanie ropovodu Družba na tranzit kazašskej ropy do Nemecka. Rusko je ochotné pristúpiť na takúto žiadosť, uviedol minister energetiky Alexander Novak. Čítaj ďalej

"Staviame sa k tomu normálne, a ak sa časť kazašskej ropy presmeruje z Ust-Lugy do Družby, je to v poriadku."

Nemecko a Poľsko oznámili, že od januára prestanú odoberať ruskú ropu dodávanú prostredníctvom ropovodov. V záujme ďalšieho zabezpečenia požiadali o zvýšenie dodávok ropy okrem iných aj bývalú sovietsku republiku Kazachstan.

Podľa šéfa kazašskej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti KazMunayGas (KMG) Magsuma Mirsagalijeva je firma pripravená od januára posielať skúšobné dodávky cez ropovod Družba do Nemecka do rafinérie PCK v meste Schwedt.

Rafinéria v Brandenburgu ešte donedávna patrila ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť.

Kazašský prepravca ropy Kaztransoil už údajne požiadal o tranzit 1,2 milióna ton ropy do Nemecka v budúcom roku. Kazachstan sa nachádza v Strednej Ázii.

Na prepravu ropy do Európy musí krajina buď využiť ruskú ropovodnú infraštruktúru, alebo ju prepraviť po mori cez Kaspické more do Azerbajdžanu, odkiaľ sa môže ropovodmi ďalej transportovať do Turecka alebo na čiernomorské pobrežie Gruzínska. (TASR)