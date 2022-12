Ministerstvo ruší stanový tábor v Kútoch

Ministerstvo školstva sa snaží, aby vysoké školy dostali financie na motivačné štipendiá v priebehu tohto mesiaca. Vyplatenie štipendií pre študentov, ktorí ostali študovať na slovenských vysokých školách, nateraz mešká. Čítaj ďalej

Odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva TASR potvrdil, že aktuálne sú so školami v procese podpisu zmlúv. Po tom, čo školy dostanú financie, budú štipendiá vyplácať študentom. "Zároveň by sme radi zdôraznili, že štipendiá budú vyplácané aj spätne tak, ako to bolo od začiatku avizované," dodal rezort školstva. (TASR)