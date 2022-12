Pellegrini hovorí o snahe SaS a Kollára nájsť väčšinu. Zemanová o tom nevie

Líder Hlasu Pellegrini tvrdí, že SaS sa snaží s predsedom Sme rodina Kollárom nájsť novú väčšinu v parlamente pre vládu Hegera. Predsedníčka klubu SaS Zemanová nevie o takýchto rokovaniach.

Zemanová odmieta účasť SaS v zrekonštruovanej vláde, no nevylučuje jej podporu.

"SaS a Boris Kollár sa snažia nájsť novú väčšinu a predĺžiť agóniu Hegerovej vlády. Je to výsmech ľuďom, ktorí si želajú predčasné voľby," uviedol Pellegrini.

"Nevylučujeme, že ak bude vláda, v ktorej budú noví ministri alebo ministri, ktorým budeme vedieť dôverovať, že by sme na štart vládu podporili," povedala Zemanová s tým, že by jej dodali hlasy na vyslovenie dôvery v Národnej rade. Podľa jej slov by však SaS ostala v opozícii.

Poukázala na potrebu politických rokovaní, aktuálne sa podľa Zemanovej nedajú robiť rýchle kroky. Neprekážalo by jej, keby k rozhodnutiu došlo v januári.

"Nech dovtedy vládne poverená vláda a nech tí, ktorí majú možnosť konať, pripravia návrh a predostrú ho parlamentným stranám," konštatovala. "Myslím si, že je ešte krátky čas na to, aby sme mohli zhodnotiť, ako sa situácia vyvinie," dodala. Poukázala na odchod občiansko-demokratickej platformy z klubu OĽaNO a očakávaný snem hnutia.

Čo sa týka štátneho rozpočtu, Zemanová uprednostňuje predloženie nového návrhu, ktorý už bude obsahovať pripomienky politických parlamentných strán.

