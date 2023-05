Za prvý štvrťrok sa na Slovensku predalo 397 elektromobilov

Dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman po prerušení výroby hliníka v Slovalco už rokoval s jedným z akcionárov aj s vedením o novom perspektívnom výrobnom programe. Hirman to povedal v relácii televízie JOJ Na hrane. Čítaj ďalej

O akú výrobu by malo ísť nespresnil, no má vyhovovať aj kvalifikácii pracovníkov hlinikárne.

"Je to perspektívna výroba, ktorá pre túto fabriku, pre tento región, a pre týchto ľudí, aj v kvalifikácii, ktorú majú, prinesie nové, udržateľné pracovné príležitosti, zodpovedajúce úrovni 21. storočia," povedal Hirman. Rokovania sú však iba na začiatku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zatiaľ čo poslanec za SaS Karol Galek za príčinu zastavenia výroby hliníka označil nedostatočné kompenzácie štátu za ceny emisných povoleniek prenesené do ceny energií, minister zdôraznil, že výroba primárneho hliníka je vo svete situovaná najmä tam, kde je lacná elektrina.

Politici sa venovali aj téme odchodu dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana z funkcie. Hirman upozornil na fakt, že pokiaľ má byť šéf rezortu pôdohospodárstva odborník, musí byť farmár, a tí takmer vždy poberajú dotácie od štátu. Pre Galeka

je zarážajúce, že Vlčan uprednostnil dotáciu 1,4 milióna eur pre svoju firmu pred postom ministra a radšej požiadal o zrušenie poverenia.

V otázke cien energií, a s tým súvisiacou infláciou, vidia politici v budúcnosti určité riziká. Hirman zdôraznil, že ak prídu do funkcií nezodpovední a nepripravení ľudia, tak budeme mať "obrovský problém". Galek upozornil, že dotácie na energie by sa mali využívať adresnejšie najmä pre tých, ktorí to najviac potrebujú. V opačnom prípade môžu byť v krátkom čase rozvrátené verejné financie. (TASR)