Záplavy a zosuvy pripravili v Rwande o život najmenej 127 ľudí

Ruské úrady začali vyšetrovanie údajného útoku na sídlo prezidenta Putina. Podľa výboru, ktorý sa zaoberá závažnými trestnými činmi, boli do útoku zapojené dva drony, ktoré vyradili z činnosti pomocou radarových systémov.

"Na základe pokynu predsedu Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie Alexandra Bastrykina sa začalo trestné konanie podľa článku 205 Trestného zákona Ruskej federácie v súvislosti s pokusom kyjevského režimu o útok bezpilotnými lietadlami na kremeľskú rezidenciu prezidenta Ruska," uviedol vo vyhlásení výbor.

Tlačová služba prezidenta Ruskej federácie informovala v stredu o nočnom útoku dvoch bezpilotných lietadiel na Kremeľ. Hovorca Kremľa túto operáciu označil za "plánovaný teroristický čin" a pokus o ohrozenie života prezidenta Putina.

Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v reakcii povedal, že Ukrajina nemá s útokom dronov na Kremeľ nič do činenia. Takýto útok by podľa neho po vojenskej stránke nič nevyriešil a narušil by prípravy na ukrajinskú protiofenzívu.

Podoľak tiež naznačil, že mohol byť zinscenovaný Moskvou. Podiel Ukrajiny na údajnom útoku na Kremeľ v stredu odmietol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (TASR)