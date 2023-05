Finančný výbor Kongresu očakáva upokojenie po rýchlom zásahu pri krachu First Republic Bank

Hlinikáreň Slovalco by v tomto roku neprevádzkovala fabriku ani so štátnou pomocou, keďže vlani nedokázala kúpiť elektrinu za zmysluplnú cenu ani so štátnou pomocou, uviedol premiér Heger v reakcii na lídra Hlasu Pellegriniho. Čítaj ďalej

"Ak by sme aj zadotovali túto elektrinu, tak by to bol najdrahší hliník na svete a určite by to nestálo za to," dodal Heger. Slovalco chce obchod s emisnými kvótami Pripomenul, že hlinikáreň disponuje výlučne elektrickými pecami a je najväčším spotrebiteľom elektriny na Slovensku. Ukončenie výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom označil Hlas za "pomník neschopnosti" a zlyhanie vlády. Strana dala tiež verejný záväzok, že výrobu hliníka v Slovalcu v prípade úspechu v nadchádzajúcich voľbách obnoví. Slovalco dlhodobo žiadalo prijatie novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a pomoc pre energeticky náročné podniky z Environmentálneho fondu. "Je to v rukách poslancov. V tomto už vláda nevie urobiť viac, ako doručiť zákon do parlamentu," skonštatoval Heger Vypli stovky pecí, len recyklujú Hlinikáreň Slovalco pôvodne prevádzkovala 226 elektrolýznych pecí, výrobu utlmila vlani v auguste. Rozhodnutie odstaviť aj posledné pece na výrobu primárneho hliníka odsúhlasili začiatkom januára akcionári spoločnosti. Rozhodnutie podnik vysvetľoval reakciou na vysoké ceny elektriny a nedostatočné kompenzácie zo strany štátu určené pre energeticky náročný priemysel. V hlinikárni naďalej funguje recyklačné centrum na spracovanie procesného šrotu. (TASR)