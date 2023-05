Hlas neuvažuje o koalícii s Republikou. Pellegrini upozornil na plány Smeru

Strana Hlas si nevie predstaviť koalíciou s hnutím Republika a v strane ani o takomto scenári neuvažujú, oznámil predseda Hlasu Peter Pellegrini.

„Keď hovorím o tom, že potrebujeme vládu, ktorá prinesie stabilitu, bude mať rešpekt nielen doma, ale aj v zahraničí a nebude medzinárodne izolovaná, tak si nemyslím, že za týchto okolností a v tomto čase môže byť Republika súčasťou vládnej koalície,“ povedal.

Príklad Demokratov

Zároveň dodal, že na to, aby s niekým nešli po septembrových voľbách do koalície, nemusia prijímať teatrálne uznesenia a ohlásiť to na sneme.

„Ani Demokratov sme nevylúčili, ale asi je všetkým jasné, že aktivity pán Hegera a jeho viac neschopnosť ako schopnosť riadiť túto krajinu ho jednoducho predurčuje na to, že Hlas si určite nevie predstaviť akúkoľvek koalíciu s pánom Hegerom a Demokratmi,“ poznamenal.

Žiadne pochybnosti o EÚ a NATO

Rovnako to podľa neho platí aj pri hnutí Republika, s ktorým sa rozchádzajú vo viacerých zásadných otázkach.

Zdôraznil, že zahranično-politické smerovanie Hlasu je jasne orientované na členstvo v Európskej únii a v NATO.

„Slovensko sa samo brániť nevie a ani sa nikdy samo brániť nebude vedieť. Odmietam akékoľvek názory, že máme odísť z týchto zoskupení, snažiť sa byť nejaká neutrálna krajina a v budúcnosti sa ešte posadiť pod tieň kremeľského stromu. Nemyslím si, že toto je budúcnosť Slovenska,“ podčiarkol.

Pellegrini upozornil na plány Smeru

Pellegrini si myslí, že to, s kým chce vládnuť, sa treba pýtať skôr šéfa Smeru Roberta Fica, ktorý nikoho z možnej povolebnej spolupráce nevylúčil.

Podľa neho je možné, že už chystá koalíciu s Republikou a možno aj so stranou Kotlebovci - ĽSNS, keby sa dostala do parlamentu.

„Všetci sa len pýtajú, čo spraví Hlas, ale zabúdajú sa pýtať tých ostatných, ktorí sú pre získanie moci schopní spraviť hocičo a zostaviť hocijakú koalíciu, len aby tam boli,“ podotkol. (SITA)