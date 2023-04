NBS sa dostala vlani do straty 156 miliónov eur. Dôvodom je pandémia aj rast sadzieb

Národná banka Slovenska dosiahla v minulom roku stratu vo výške 156 miliónov eur. Bola to jej prvá strata od roku 2011. Predvlani bola ešte bola v zisku 63 miliónov eur.

Do štátneho rozpočtu však centrálna banka vlani formou zrážkovej dane odviedla 58 miliónov eur, čo bolo viac ako rok predtým. Podarilo sa jej tiež znížiť dlhodobo záporné vlastné imanie o 43 miliónov eur a jej prevádzkové náklady klesli o päť percent.

Počas pandémie centrálne banky v eurozóne požičiavali bankám za veľmi výhodné úroky, aby tie peniaze následne posunuli vo forme úverov ľuďom a firmám. Zároveň sa snažili cez programy nákupov dlhopisov znižovať dlhodobé úrokové sadzby.

"Cez tieto kroky sme prispeli k tomu, že počas pandémie, keď neistota a obavy boli obrovské, nedošlo ku kolapsu ekonomiky. Toto však NBS niečo stojí a to sa odzrkadľuje sčasti na tom hospodárskom výsledku," zdôraznil hlavný ekonóm NBS Michal Horváth.

Ešte výraznejší vplyv na hospodárenie NBS však malo minulý rok postupné zvyšovanie úrokových sadzieb.

Jedným z dôvodov horšieho finančného výsledku banky bolo aj to, že po začatí vojny na Ukrajine začiatkom roka 2022 došlo k významnému nárastu dopytu po hotovosti na Slovensku. "Túto hotovosť ľuďom banka dodala, dostali sa do obehu nové bankovky, mince. Na to si NBS musela požičať aj od eurozóny a toto stojí banku tiež peniaze," vysvetlil ekonóm. Pre centrálnu banku to predstavovalo náklad 33 miliónov eur.

Napriek vysokej strate nie je podľa Horvátha žiadny dôvod na paniku. Centrálna banka je totiž špecifická inštitúcia a nefunguje pre to, aby vytvárala hospodársky výsledok. (TASR)