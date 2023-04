Azerbajdžan by mohol dodávať strednej a východnej Európe viac plynu

Z Azerbajdžanu by mohlo do strednej a východnej Európy prichádzať navyše až päť miliárd kubických metrov zemného plynu ročne, povedal minister hospodárstva Karel Hirman s tým, že by sa tak eliminovali problémy s dodávkami z Ruska.

Minister tak spresnil informáciu o podpise memoranda o porozumení medzi prepravcami plynu z Bulharska, Rumunska, Maďarska, Azerbajdžanu a Slovenska.

"Cez tieto prepojenia, ktoré už existujú medzi našimi krajinami, teda od Turecka cez Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko až na Slovensko, hovoríme o možnosti dodávok celkovo ročne až do piatich miliárd kubických metrov plynu pre všetky tieto krajiny, čo je celkom zaujímavý objem," povedal Hirman.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Cenu plynu na Slovensku by tieto dodávky nijak neovplyvnili, nakoľko sa podľa Hirmana vždy odvíja od spotových cien na trhoch. (TASR)