V Južnej Kórei obvinili spoluzakladateľa platformy Terraform Labs

V Južnej Kórei obvinili spoluzakladateľa blockchainovej platformy Terraform Labs. Daniel Shin a ďalších deväť osôb je obvinených z porušenia zákona o kapitálových trhoch, nezákonného obchodovania a ďalších trestných činov.

Agentúra Bloomberg informovala, že okresná prokuratúra v Soule uviedla, že obvineným zmrazila majetok v hodnote 246,8 miliardy wonov (184,7 milióna dolárov). Podľa spravodajských webom juhokórejské úrady zhabali obvineným aj domy, či autá.

Shinovo obvinenie predstavuje prvý krok v snahe prokuratúry postaviť pred súd osoby zapojené do blockchainu Terra. Shin predtým svoju účasť poprel s tým, že zo spoločnosti odišiel dávno pred krachom projektu.

Predchádzajúce pokusy o zatknutie Shina v roku 2022 stroskotali po tom, ako naňho juhokórejský súd odmietol vydať zatykač.

Shinovho partnera To Kwona, ktorý je tiež juhokórejským štátnym príslušníkom, obvinili ešte koncom roka 2022 z podobných porušení zákona o kapitálových trhoch. Kwon bol v marci zatknutý v Čiernej Hore pri pokuse o útek do Dubaja. Južná Kórea, ale aj Spojené štáty sa teraz snažia o jeho vydanie z Čiernej Hory v súvislosti so stíhaniami začatými tamojšími orgánmi.

Čiernohorská polícia obvinila To Kwona, ako aj ďalšieho podozrivého z falšovania úradných dokumentov. Obvinenie bolo vznesené po tom, ako polícia v ich batožine našla sfalšované kostarické pasy, niekoľko belgických pasov, prenosné počítače a ďalšie zariadenia.

To Kwon a Shin sú spoluzakladateľmi spoločnosti Terraform Labs so sídlom v Singapure. Krach tejto spoločnosti pripravil investorov o približne 40 miliárd dolárov a otriasol globálnymi trhmi s kryptomenami. (TASR)