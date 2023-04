Prezidentka udelila milosť matke samoživiteľke s ťažko chorým synom

Obžalovaný Marian Kočner odmieta, že by si objednal vraždu trojice prokurátorov. Vyplýva to z jeho výpovede pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Už skôr odmietol vinu aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Čítaj ďalej

Podľa prokuratúry má Kočner okrem Kuciakovej vraždy stáť aj za objednávkou vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Trnku dobieha prípad Glance House. Polícia ukončila jeho vyšetrovanie Čítajte

"Nebol žiaden dôvod na to, aby som mal akúkoľvek verziu voči Žilinkovi," zdôraznil Marian K. Rovnako uviedol, že nemá nič spoločné ani s objednávkou vraždy Šufliarskeho. Zdôraznil, že ani jeden z nich nedozoroval jeho kauzy.

Podotkol, že v minulosti podal na Lipšica trestné oznámenie, lebo bol presvedčený, že ako minister porušoval zákon. "Pokiaľ by bol pán Lipšic akýmkoľvek spôsobom likvidovaný fyzicky, nikdy by som nemohol dokázať moju pravdu a teda to, prečo som podal trestné oznámenie," dodal. (TASR)