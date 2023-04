Švajčiarska Credit Suisse príde zhruba o pätinu majetku, odhadujú analytici

Rekonštrukcia letiska Sliač nebude mať vplyv na termín dodania stíhačiek F-16, informoval minister obrany Naď. Vylúčil, že by Slovensko stíhačky neprebralo. Obnova letiska sa realizuje v rámci 33 projektov za asi dvesto miliónov eur. Čítaj ďalej

"Máme alternatívu jedna, ktorá je stále tá, že stíhačky pôjdu na letisko Sliač, pretože nie všetky z tých 33 projektov musia byť už dokončené vtedy, keď prídu stíhačky. Minimálne požiadavky, ktoré sú, chceme mať splnené v budúcom roku, aby stíhačky mohli fungovať," načrtol Naď.

Ako priblížil, z 33 projektov realizujú 11 cez agentúru NSPA (NATO Support and Procurement Agency), sedem cez ďalšie programy NATO a prebieha aj 15 národných projektov.

Nedokončené veci, napríklad nepostavená skúšobňa motorov, by sa mohli riešiť v spolupráci s partnermi. Zároveň pripustil ďalšie možnosti, napríklad s využitím letiska Kuchyňa či ďalších podporných činností zo strany spojencov.

Po sfinalizovaní potrebných projektov bude môcť podľa Naďa vláda rozhodnúť o obnovení civilného letectva na Sliači.

Šéf rezortu zároveň kritizoval niekdajšiu vládu Petra Pellegriniho, ktorá podľa neho projekt obnovy letiska zanedbala. "Rozhodli o stíhačkách F-16, ale infraštruktúru na to absolútne nezabezpečili. Do úvahy treba brať aj to, že letisko Sliač je strategické letisko nielen pre nás, ale aj pre našich spojencov v súvislosti s vojnou na Ukrajine. My musíme súbežne robiť projekt modernizácie a opatrenia, ktoré súvisia s vojnou na Ukrajine," skonštatoval.

Poukázal tiež na to, že na Sliači sú umiestnené dve batérie systému protivzdušnej obrany Patriot a ubytovaní vojaci, ktorí ich obsluhujú.

Šéf rezortu zároveň odmietol informácie, že Európska únia nepreplatí Slovensko darovanie stíhačiek MiG-29 a časti systému Kub. Ako potvrdil, z Európskeho mierového nástroja má Slovensko dostať 250 miliónov eur, pričom dementoval informácie, že migy či Kub neboli na prioritnom zozname Únie. (TASR)