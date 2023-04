Kollár navrhne, aby bola posledná schôdza parlamentu slávnostná

Posledná schôdza parlamentu v tomto volebnom období by mohla byť prvého septembra formou slávnostného zasadnutia. Predseda Boris Kollár to chce navrhnúť poslaneckému grémiu.

Malo by ísť o schôdzu na počesť Dňa Ústavy SR a dňa otvorených dverí v parlamente.

"Myslím si, že by to bola pekná bodka, rozlúčiť sa dňom ústavy, dňom otvorených dverí a urobiť slávnostné zasadnutie parlamentu, ale už iba slávnostne bez rokovania," povedal Kollár.

Septembrová riadna schôdza bude podľa neho zbytočná, keďže by sa už nepodarilo definitívne schváliť zákony vzhľadom na to, že voľby budú 30. septembra.

"To, čo by bolo podané k tomu termínu, by nemohlo byť vôbec schválené, lebo už by sme sa nedostali do druhého alebo tretieho čítania, teda by to bol len populizmus," myslí si šéf parlamentu.

Zároveň deklaruje, že nebude súhlasiť s narýchlo pripravenými populistickými návrhmi. Prípadné mimoriadne schôdze by však zvolal. "Musím rešpektovať a ctiť si ústavu. V prípade, že si vyzbierajú dostatok podpisov, takúto schôdzu musím zvolať," dodal.

Riadna schôdza je zatiaľ naplánovaná od 12. septembra. (TASR)