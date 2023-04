Kolíková obhajovala hodnotenie sudcov ako spôsob skvalitnenia justície

Špecializovaný trestný súd v Pezinku zamietol žiadosť o povolenie obnovy konania Štefana Kaluza, ktorý je právoplatne odsúdený za vraždu bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka z roku 2010 na trest 25 rokov väzenia. Čítaj ďalej

„Senát Špecializovaného trestného súdu na dnešnom verejnom zasadnutí zamietol návrh odsúdeného Š.K. na povolenie obnovy konania, nakoľko na to podľa súdu neboli splnené zákonné podmienky," povedala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.

Zároveň doplnila, že rozhodnutie súdu nie je právoplatné, pretože odsúdený proti nemu podal sťažnosť. O tej rozhodne Najvyšší súd SR.

Kaluz bol pôvodne jediným odsúdeným v tomto prípade. Neskôr v samostatnom procese uznali za vinných aj trojicu Roman Ostružlík, Vladimír Mosnár a Alena Zsuzsová, ktorá je stíhaná aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Všetkým trom súdy uložili trest vo výmere 21 rokov väzenia.

Podľa orgánov činných v trestnom konaní si Roman Ostružlík pre predchádzajúce spory objednal vraždu bývalého primátora Hurbanova z rokov 2002 až 2006 Lászlóa Basternáka u Aleny Zsuzsovej, ktorá objednávku sprostredkovala Vladimírovi Mosnárovi. Ten vraždu zorganizoval práve so Štefanom Kaluzom. Mosnár mu zabezpečil zbraň a vybral aj miesto činu.

Exprimátora a regionálneho politika Basternáka zavraždili 9. júla 2010 večer pred jeho domom. Polícia už vtedy pracovala s verziou, že vraždu si niekto objednal. Strelec Kaluz však vtedy objednávateľa neprezradil.

Alena Zsuzsová v minulosti robila Ostružlíkovi politickú kampaň na post primátora Hurbanova. Vladimír Mosnár bol bývalý príslušník skupiny sýkorovcov a s Kaluzom pracovali pre rovnakú súkromnú bezpečnostnú službu.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”. (SITA)