Vakcíny proti koronavírusu zachránili v Európe viac ako milión životov

WHO v reakcii na Muskov tweet varovala pred šírením fake news. Musk totiž v statuse vyzval krajiny, aby "sa nevzdávali svojich právomocí" v súvislosti s pripravovanou medzinárodnou dohodou o boji proti pandémiám.

Muskovo vyjadrenie generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus odmietol. "Tvrdenie, že dohodou sa právomoci (štátov) postúpia Svetovej zdravotníckej organizácii, je jednoducho nepravdivé". Ubezpečil tiež, že "o tom, čo sa v dohode píše, budú rozhodovať štáty a nikto iný" a signatári dosiahnutú dohodu implementujú v súlade so svojou legislatívou.

"Dohoda o pandémii to nezmení. Táto dohoda pomôže krajinám lepšie sa chrániť pred pandémiami. Pomôže nám lepšie chrániť ľudí bez ohľadu na to, či žijú v krajinách, ktoré sú bohaté alebo chudobné," tvrdí šéf WHO.

WHO vo svojej reakcii neuviedla Muskovo meno a samotný Tedros sa vyjadril, že "ak má nejaký politik, podnikateľ alebo ktokoľvek iný nejasnosti v tom, čo pandemická dohoda je a čo nie je, veľmi radi o tom budeme diskutovať a vysvetľovať".

O tom, že členské štáty WHO čoskoro začnú rokovať o návrhu dohody, ktorá by sa mala zaoberať otázkami, ako je zdieľanie informácií a nerovnaký prístup k vakcínam medzi bohatými a rozvojovými krajinami v súvislosti s covidom, informoval Tedros ešte začiatkom marca.

Dohoda by mala zabezpečiť rýchlu výmeny informácií medzi krajinami, keď čelia globálnej zdravotnej kríze, akou bola pandémia, a mala by zabrániť nerovnosti v prístupe k vakcínam.

