Kollár očakáva prvé nájomné byty do konca tohto roka

Dôležité

Ak by sa voľby konali v apríli, vyhrala by strana Smer so ziskom 17,9 percenta hlasov. Nasleduje Hlas so 16,3 percenta a Progresívne Slovensko so 14,1 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane. (TASR)