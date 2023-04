Vyčerpáme všetky staré eurofondy do konca tohto roka, tvrdí Heger

Slovensko stihne do konca tohto roka vyčerpať všetky zvyšné európske zdroje z programového obdobia 2014 až 2020, vyhlásil premiér Heger. Reagoval tak na kritiku čerpania eurofondov od strany Hlas.

Eduard Heger sa odvolal na prísľub ľudí, ktorí sa eurofondom venujú na ministerstvách.

„Zatiaľ som uisťovaný z jednotlivých rezortov, že to stihneme vyčerpať do konca roka 2023. Je tam ešte nejaký dojazd, ale stihne sa to vyčerpať a nemalo by prepadnúť ani jedno euro," povedal v stredu po rokovaní vlády Heger.

„Nám zatiaľ neprepadlo ani euro, ale za to Petrovi Pellegrinimu a Richardovi Rašimu na konci obdobia, ktoré končilo v roku 2013, prepadla jedna miliarda. Taktiež pripravili Slovensko o peniaze na inovácie," dodal premiér.

Podľa neho úplne mimo skončilo 150 miliónov eur a zvyšných 150 miliónov eur išlo na asfaltovanie namiesto inovácií.

"Vlády Smeru za sedem rokov z celkovej obálky, ktorú máme, vyčerpali 4,9 miliardy eur, čo bola ani nie tretina, 29 percent. My za tri roky, čo nie je ani polovica z obdobia, čo mali oni, sme vyčerpali 1,5-násobok, 6,4 miliardy eur," vyčíslil premiér. (SITA, TASR)