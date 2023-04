Mikulec označil kauzu s utajovanými skutočnosťami za uzavretú

Dočasne poverený minister vnútra Mikulec označil kauzu týkajúcu sa oboznamovania s utajovanými skutočnosťami za uzavretú. Správne konanie podľa neho začal Národný bezpečnostný úrad a treba sa ho pýtať, ako to bude pokračovať.

Mikulec je rád, že aj prezidentka Čaputová potvrdila názor jeho rezortu, rezortu spravodlivosti i podpredsedu vlády pre legislatívu. Kauzu považuje za "rozohratú hru z pozície úradu". Dôležité podľa neho bude aj to, aby sa teraz ten, kto hovoril o porušení zákona, vyjadril. Apeluje na sebareflexiu. Ospravedlnenie ani vyvodenie zodpovednosti od vedenia úradu žiadať nebude.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na otázku o prípadnej zmene legislatívy v tejto oblasti reagoval, že to vecne patrí pod úrad. "Mal by si vstúpiť do svedomia a úpravu legislatívy čo najskôr predložiť," poznamenal.

Dočasne poverený premiér Eduard Heger rovnako víta vyjadrenie prezidentky. Je rád, že sa takto potvrdili "odborné názory" z ich strany, ktoré zaznievali od začiatku. Skonštatoval, že táto "politická hra" poslúžila opozícii.

Prezidentka v utorok informovala, že nevidí dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti voči dočasne poverenému ministrovi vnútra. V súvislosti so zisteniami NBÚ o údajnej chýbajúcej previerke Mikulca poznamenala, že sa nestotožňuje s daným hodnotením.

Mikulec mal porušiť zákon, keď neoprávnene manipuloval s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia. Riaditeľ NBÚ Roman Konečný tvrdí, že ministrovi chýbal na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia certifikát. Jeho potrebu určuje slovenská legislatíva. Mikulec je presvedčený, že neporušil zákon. Zároveň však potvrdil, že už požiadal NBÚ o certifikát.

(TASR)