Medzi humanitárnou pomocou boli aj zbrane. Irán využil februárové zemetrasenie v Sýrii

Irán využil februárové zemetrasenie na prepravu zbraní do Sýrie, napísala agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na sýrske, iránske, izraelské a západné zdroje. Sýrska vláda na žiadosť o komentár nereagovala a iránske úrady tvrdenia popreli.

Cieľom iránskeho kroku podľa zdrojov bolo posilniť sýrsku obranu proti Izraelu a zároveň podporiť režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorý je spojencom Teheránu.

Stovky letov z Iránu

Po zemetrasení, ktoré 6. februára zasiahlo Turecko a severnú Sýriu, začali v sýrskom Halabe, Latákíji a hlavnom meste Damasku pristávať stovky letov z Iránu. Podľa zdrojov Reuters to trvalo zhruba sedem týždňov.

Zemetrasenie si vyžiadalo vyše 57 300 mŕtvych, z toho na šesťtisíc v Sýrii.

Agentúra Reuters o týchto rokoch hovorila s predstaviteľmi západných spravodajských služieb, so zdrojmi blízkymi iránskemu a izraelskému vedeniu a tiež so sýrskym vojenským zbehom a sýrskym dôstojníkom.

Dodávky Iránu do Sýrie po zemetrasení obsahovali vyspelé komunikačné vybavenie, radarové batérie a náhradné dielce potrebné pre plánovanú modernizáciu sýrskeho systému protivzdušnej obrany, ktorý poskytol Irán, oznámili Reuters.

Iránska misia pri OSN v New Yorku odmietla, že by islamská republika Sýriu dodávala vojenskú techniku pod zámienkou humanitárnej pomoci. Na otázku, či Irán po zemetrasení využil lietadlo s humanitárnou pomocou na presun vojenského vybavenia do Sýrie, aby posilnil svoju tamojšiu sieť a pomohol Asadovi, odpovedala: "To nie je pravda. "

Izrael vykonal v posledných rokoch stovky úderov na ciele v Sýrii, ale zriedkakedy tieto operácie priznáva alebo ich akokoľvek komentuje. Priznal však, že cieli na základne militantných skupín spriaznených s Iránom.

Izraelská armáda o dodávkach vedela

O tohtoročnom iránskom presúvaní zbraní do Sýrie sa Izrael podľa zdrojov Reuters dozvedel veľmi rýchlo a začal proti tomu agresívnu kampaň. Brigádny generál Jossi Kuperwasser, bývalý šéf výskumu v izraelskej armáde a tiež bývalý riaditeľ na ministerstve pre strategické záležitosti, uviedol, že izraelské letecké nálety proti dodávkam sa opierali o také konkrétne spravodajské informácie, že izraelská armáda vedela, na ktorý kamión v dlhom konvoji sa zamerať.

"Izrael zaznamenal významné pohyby vojenského vybavenia z Iránu, prevažne prepravovaného po častiach," povedal Reuters nemenovaný zdroj z izraelskej obrany. Väčšina tohto materiálu podľa neho smerovala na letisko v Halabe, pričom prepravu organizovala sýrska divízia zahraničnej špionážnej a polovojenskej zložky iránskych revolučných gárd.

"Izraelské nálety sa zamerali tiež na stretnutie veliteľov iránskych milícií a dodávky elektronických čipov na modernizáciu zbraňových systémov," uviedol sýrsky vojenský zbeh, plukovník Abdal Džabbár Ukajdí, ktorý si zachováva armádne kontakty. Kde sa stretnutie konalo, neuviedol. Sýrsky armádny dôstojník, ktorý si neželal byť menovaný, uviedol, že Izraelčania posilňujú snahy poraziť iránske sily v Sýrii.

Izrael zasiahol pristávaciu dráhu v Halabe len niekoľko hodín po tom, ako na nej pristáli dve iránske nákladné lietadlá so zásielkami zbraní pod zámienkou humanitárnej pomoci, uviedol regionálny zdroj. Túto informáciu Reuters potvrdili aj dva ďalšie západné spravodajské zdroje.

V prípade humanitárnej katastrofy môžu lietadlá OSN požiadať miestne úrady o povolenie na pristátie a na humanitárny tovar sa nevzťahujú sankcie. Po zemetrasení sýrske úrady udelili povolenie na pristátie priamym letom z Ruska a Iránu.

"Zemetrasenie bolo smutnou katastrofou, ale zároveň nám pomohol boh, aby sme pomohli našim bratom v Sýrii v ich boji proti nepriateľom. Do Sýrie bolo okamžite dodaných mnoho zbraní, "uviedol zdroj blízky k iránskemu vedeniu. (ČTK)