Slovenské banské múzeum bude mať na budúci týždeň provizórnu strechu

Požiarom zničená strecha banského múzea v Banskej Štiavnici bude na budúci týždeň nahradená provizórnou strechou, uviedol minister životného prostredia Ján Budaj.

"Budova, ktorá je staticky v poriadku, bude už na dlhšiu dobu ochránená pred dažďom. Potom je to už otázka na pamiatkarov, ktorý nám vyjdú v ústrety, aby to malo rýchly priebeh," povedal Budaj v súvislosti s vybudovaním novej strechy na budove Berggerichtu, kde banské múzeum sídli.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Múzeum by sa podľa neho mohlo do istých poschodí používať. Horné poschodia sa budú rekonštruovať pri oprave strechy.

"Prial by som si, pokiaľ ide o budovy ministerstva životného prostredia, aby boli k dispozícii turistom aspoň v ich prízemných poschodiach v plnom rozsahu už túto turistickú sezónu," poznamenal minister.

Múzeum nemalo poistku, prebehne audit

Zároveň uviedol, že vysúťaženie novej strechy potrvá nejaký čas, pretože sa budú musieť zohľadniť aj požiadavky pamiatkarov.

"Tiež by som si prial, aby do konca roka bola strecha naspäť," dodal. Uprednostnil by, aby sa mineralogické zbierky vrátili naspať na pôvodné miesto do múzea a neboli prevážané ešte niekde inde.

Banské múzeum sa zároveň na peniaze z poisťovne spoliehať nemôže, pretože nemá poistku. Poistenie budov je podľa šéfa envirorezortu záležitosťou manažérskeho prístupu. V múzeu prebehne aj audit.

Múzeum nemá zdroje na sanáciu

Riaditeľka Slovenského banského múzea Zuzana Denková priblížila, že exponáty z mineralógie sú uložené v budove Kammerhofu. Mali by však pre ne nájsť vhodnejšie podmienky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vláda odsúhlasila pre Štiavnicu jedenásť miliónov, pomôže aj súkromníkom Čítajte

Denková zároveň povedala, že otvorili Starý zámok, kde sú aktuálne dve sály plné zbierkových umelecko-historických predmetov. "Nemáme finančné prostriedky na sanáciu zadymenej a zavodnenej galérie," poznamenala.

Slovenské banské múzeum potrebuje podľa Denkovej interné personálne kapacity. "Budeme mať investičnú úlohu, ale nemáme investičné oddelenie," podotkla Denková.

Nechce sa spoliehať len na externé zdroje, ktoré by im manažovali celý proces obnovy. Ľudí potrebuje aj na ošetrenie zbierkových predmetov, ktoré boli poškodené pri požiari. (TASR)