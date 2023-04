Twitter vymenil svoje logo za dogecoin, cena kryptomeny prudko vzrástla

Ministerstvo práce práce podľa SaS zlyhalo pri výzve z plánu obnovy k výstavbe a obnove domovov sociálnych služieb. Výzvu podľa Cmoreja rezort nastavil tak, že samosprávne kraje sa do nej nemôžu zapojiť. Čítaj ďalej

Cmorej poukázal na prešovskú župu, ktorá si podala viacero žiadostí a všetky jej ministerstvo práce zamietlo.

„Dôvodom je, že ministerstvo práce a sociálnych vecí od žúp vyžaduje podpis zmluvy o partnerstve, ak by ju župa podpísala, poruší zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy," tvrdí poslanec za SaS. Výsledkom môže byť podľa Cmoreja to, že peniaze z plánu obnovy nevyčerpáme a prídeme tak o 200 miliónov eur. „Druhou možnosťou je, že sa do výzvy prihlásia len súkromníci," povedal. V takomto prípade by mal dočasne poverený minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) podľa Cmoreja vysvetliť, prečo ministerstvo výzvu nastavilo pre súkromný sektor. „Či je to omyl, alebo schválne," povedal. (SITA)