Čurilla a Magula vnímajú tlačovky Smeru ako pokusy o znepríjemnenie ich práce

Obvinení policajti Ján Čurilla a Róbert Magula hovoria, že tlačovky Smeru vnímajú ako pokusy o znepríjemnenie ich práce. Dodávajú však, že sa tým nenechajú odradiť.

Posledný, ktorý uveril

„Príde mi to smiešne z ich strany, že sa znižujú k takýmto útokom,“ vraví Čurilla. „Pána Kaliňáka, ani Fica, Blahu a im podobných som nikdy v živote nestretol. Nerozprával som sa s nimi. Keď si na mne a mojich kolegoch založili predvolebnú kampaň, nemyslím si, že je to dobrý krok,“ dodáva obvinený policajt.

„Každého to ovplyvňuje,“ pridáva sa taktiež obvinený Magula.

Čurilla a Magula vystúpili v utorok ako svedkovia na špecializovanom súde v kauze Jána Kaľavského, ktorý patrí k hlavným aktérom vojny v polícii. Z korupcie a ďalších trestných činov ho teraz súdia v neprítomnosti, keďže je na úteku.

Čurilla, ktorý je dnes zástupcom riaditeľa odboru NAKA Bratislava pripustil, že práve Kaľavský sa stal človekom, ktorý sa obrátil proti nemu a jeho kolegom.

„Je to možno na moju hanbu, ale ja som bol posledný, kto tomu uveril, že on vynáša. Bol to môj kamarát, poznali sme sa. Bohu žiaľ, bolo to jeho rozhodnutie,“ povedal Čurilla.

Na súde vypovedal o tom, ako až po konkrétnych únikoch informácií z vyšetrovacieho tímu Očistec pripusti, že práve Kaľavský vynáša z polície. Vo vojne v polícii podľa jeho slov poslúžil nielen inšpekcii, ale „evidentne aj niekomu inému“. Aká je motivácia Kaľavského snažiť sa namočiť do problémov svojich exkolegov, Čurilla hodnotiť nechcel. Hovorí len, že „asi dostal lepšie argumenty z inej strany“.

Súčasť politickej kampane

To, že teraz Robert Fico púšťa na tlačovkách nahrávky z odposluchov, ktoré sú vytrhnuté z kontextu alebo nesprávne prepísaný, vníma Čurilla ako súčasť politickej kampane pred septembrovými voľbami. „Je to ich spôsob vyjadrovania. Keď im to nie je sprosté, je to ich problém,“ hovorí Čurilla.

Magula zas dodáva, že sa tým nenechá odradiť. Nad tým, že bude po voľbách, sa ešte nezamýšľa. „Snažím sa zodpovedne si robiť svoju robotu,“ reagoval Magula.

Čurilla je ešte od sepmtebra 2021 stíhaní s troma kolegami z toho, že údajne manipulovali výpoveďami svedkov. V júni 2022 napokon policajná inšpekcia obvinila aj dvoch operatívcov NAKA, ku ktorým zas patrí Magula. Čurilla už ani nečaká, že by sa jeho stíhanie podarilo uzatvoriť pred voľbami. Minimálne dovtedy podľa neho zrejme treba kauzu držať živú.

„Pokiaľ príde k zmene politickej situácie a dostanú sa k moci ľudia, ktorí sú teraz obvinení na základe našich konaní, tak nás postavia mimo službu. Zákon im to umožňuje. Umožňuje, nie prikazuje, podotýkam,“ hovorí Čurilla. Dodáva, že takýmto postavením mimo službu by ich politici existenčne ohrozili.

„Každý z nás má rodiny, hypotéky, pôžičky, deti, ktoré študujú, čiže odstavia vás od príjmu a bude to smerovať k tomu, aby sme si dali žiadosť od civilu, zamestnali sa inde a tým pádom mali od nás pokoj. Síce im to nevyjde, ale ako pokus je to dobré,“ povedal Čurilla. (SME)