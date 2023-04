Trump je na ceste do New Yorku, starosta varuje pred násilnosťami. Zajtra čaká bývalého amerického prezidenta súd v kauze úplatku pre pornoherečku.

Pohyb kolóny áut odchádzajúcej od Trumpovho domu vysielali naživo v televízii. Exprezident má následne odletieť súkromným lietadlom na newyorské letisko La Guardia.

Newyorská polícia je pred príchodom Trumpa do mesta v stave pohotovosti. Pred Trump Tower a budovou súdu, kde v utorok prebehne výsluch exprezidenta, sú rozmiestnené bezpečnostné zábrany a hliadkujú tam agenti amerických tajných služieb.

Starosta New Yorku Adams na tlačovej konferencii vyhlásil, že všetci tí, ktorí budú počas súdnych úkonov s Donaldom Trumpom násilne protestovať, budú "zadržaní a budú voči nim vyvodené dôsledky". Dodal, že "pre všetkých štváčov, ktorí plánujú prísť do New Yorku, je správa jasná: kontrolujte sa". (TASR)