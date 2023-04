Švajčiarska prokuratúra potvrdila vyšetrovanie okolo Credit Suisse

Dôležité

Napriek zlyhaniam poverenej vlády bez dôvery parlamentu ju zrejme prezidentka Čaputová nechá dovládnuť. Keby vymenovala úradnícku vládu, uškodila by najmä sebe, ak oznámi, že chce obhajovať funkciu. Mohla by stiahnuť aspoň ministra Mikulca, ale to by už vo vláde chýbali traja členovia. Prinášame tri možnosti vývoja. (SME)