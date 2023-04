Európska prokuratúra nebude mať na Slovensku vlastných policajtov

Dôležité

V Banskej Bystrici napadol 22-ročný muž na jednom zo sídlisk 15-ročné dievča. Muž bodol tínedžerku do brucha, polícia ho chytila po čine. Dievča sa s agresorom dievča nepoznalo. Okamžite ju museli previezť do nemocnice a operovať. (My Regióny)