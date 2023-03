Raketová spoločnosť Virgin Orbit prepustí väčšinu zamestnancov, jej akcie prudko klesli

Slovenské elektrárne vypísali tender na dodávku jadrového paliva od alternatívneho dodávateľa. Pravdepodobne ním bude americký Westinghouse, uviedol generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček. Čítaj ďalej

Cieľom je diverzifikácia dodávateľov paliva.

Tender je už podľa Strýčka takmer uzavretý.

„Zároveň jednáme so spoločnosťou Framatome, s ktorou chceme uzavrieť zmluvu o vývoji nového alternatívneho paliva. Nechceme ísť totiž z jednej závislosti do druhej, ale chceme mať viac alternatív do budúcnosti,“ zdôraznil Strýček. Atómová elektráreň Mochovce v súčasnosti používa ruské jadrové palivo, ktoré je zabezpečené na tento a budúci rok. (SITA)