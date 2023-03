Nemocnica v Brezne ostane zaradená v prvej úrovni kategorizácie

Nemocnica v Brezne ostane v rámci kategorizácie nemocníc zaradená medzi nemocnicami prvej úrovne, ozrejmil štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Palkovič. S kategorizáciou nesúhlasí vedenie breznianskej nemocnice ani samospráva.

"Zdravotná starostlivosť v breznianskom regióne bude vždy zabezpečená. Je to nemocnica, ktorá tam je pevne zakotvená a ktorá si požiadala o doplnkové programy, takže nemáme pocit, že by bolo niečo ohrozené," skonštatoval Palkovič s tým, že s argumentmi, ktoré odzneli za preradenie nemocnice v Brezne do vyššej úrovne, sa rezort zdravotníctva nestotožnil.

Dodal tiež, že aktuálne dokončujú vyhodnocovanie doplnkových programov, o ktoré jednotlivé nemocnice žiadali. Ministerstvo chce ich kompletný zoznam zverejniť po pondelňajšom stretnutí so zástupcami Združenia samosprávnych krajov SK8. (TASR)