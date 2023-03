SaS spustila petíciu proti zákazu predaja áut so spaľovacími motormi, krok podľa nej poškodí hospodárstvo

Domácnosti budú v roku 2024 platiť za elektrinu rovnako ako tento. Vláda schválila dokument, ktorý vo všeobecnom hospodárskom záujme prikazuje Slovenským elektrárňam dodávať domácnostiam elektrinu za cenu 61 eur za megawatthodinu. Čítaj ďalej

"Účelom materiálu je zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny na najzraniteľnejších odberateľov elektriny, a to odberateľov v domácnostiach," uviedlo ministerstvo hospodárstva v predkladacej správe k schválenému materiálu.

Vzhľadom na to, že zmluva o implementácii memoranda so Slovenskými elektrárňami ešte nie je uzatvorená a pred jej uzatvorením je potrebné ju notifikovať Európskou komisiou, je podľa rezortu hospodárstva potrebné, do jej uzatvorenia zabezpečiť množstvo elektriny určenej pre odberateľov v domácnosti za trhové ceny a odstrániť neistotu oprávnených dodávateľov v súvislosti s nákupom komodity pre odberateľov v domácnosti na rok 2024.

Podľa pripravovanej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bude v tomto roku rozhodujúce obdobie na určenie regulovaných cien elektriny 2. a 3. štvrťrok. Pokiaľ by vláda všeobecný hospodársky záujem do konca marca neschválila, mohli by distribučné spoločnosti začať nakupovať elektrinu na trhu za aktuálne ceny, ktoré sú nad úrovňou 140 eur/MWh.

"Cieľom predkladaného materiálu je aj predísť tejto situácii a zabezpečiť nákup elektriny ako komodity pre domácnosti na rok 2024 len prostredníctvom SPP ako agenta od Slovenských elektrární," dodal rezort hospodárstva.

Agentom, ktorý elektrinu pre domácnosti od Slovenských elektrární nakúpi a dodá ju distribučným spoločnostiam, bude podľa VHZ podobne ako v tomto roku Slovenský plynárenský priemysel.

Ten dodá všetkým oprávneným dodávateľom takto nakúpený objem elektriny za nákupnú cenu komodity, zvýšenú o koeficient zohľadňujúci diagram dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, ktorý je stanovený na 10 percent. (TASR)