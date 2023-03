Slovensko čaká oblačnejší deň, s teplotami do osem stupňov

Dnes bude na Slovensku premenlivá oblačnosť s teplotou tri až osem stupňov. Postupne sa na viacerých miestach vyskytnú snehové prehánky alebo sneženie a v polohách do nadmorskej výšky 300 metrov aj zmiešané zrážky.

Na severe sa ojedinele môžu tvoriť snehové jazyky. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota bude 3 až 8, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní -2 až 3 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov sa bude pohybovať okolo -9 stupňov Celzia.

Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 4 až 11 metrov za sekundu, na juhozápade, lokálne okolo 13 a s nárazmi okolo 20 metrov za sekundu. Na horách prudký vietor až víchrica.

Meteorológovia predpokladajú zrážky do 5, na severe ojedinele do 10 milimetrov alebo do 6, na severe do 12 centimetrov snehu. (SITA)