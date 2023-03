Tender na technológiu tunela Višňové zdržali stovky otázok, súťaž už vyhodnocujú

Súťaž na dodanie technologického vybavenia diaľničného tunela Višňové sa vyhodnocuje. Obálky s ponukami otvorili 2. marca, oznámil Vladimír Jacko, predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti. Tender vyhlásili v lete 2022.

Hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková vtedy uviedla, že predpokladaná hodnota zákazky je takmer 71,5 milióna eur. V rámci súťaže dostala diaľničná spoločnosť vyše 600 otázok.

"Musíme rešpektovať to, čo platí v zákone o verejnom obstarávaní, že každý uchádzač má právo na otázky a na odpoveď. Ak sú na trhu hráči, ktorí vedia, že ďalší tunel sa tak skoro robiť nebude, hrajú o čas. Tiež o to, aby každý z nich získal čo najviac informácií, aby dostal túto zákazku. My nevieme nič robiť, len slušne v zmysle zákona odpovedať. Preto sa to takto naťahovalo," vysvetlil Jacko.

Dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) doplnil, že práce na výstavbe Višňového a inštalovaní technológií je do istej miery možné robiť súčasne.

Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc. (TASR)