Doplňujúce komunálne voľby budú o týždeň v 54 obciach

Vláda mohla možnosť poskytnutia stíhačiek Ukrajine osloviť Ústavný súd, vyhlásil Tomáš Valášek, poslanec za Progresívne Slovensko v Sobotných dialógoch RTVS. Poukázal, že rozhodnutie je správne v rámci zahraničnej politiky. Čítaj ďalej

Rozhodnutie neposlať vojenskú techniku krajine, ktorá bráni svoje územie, by bolo v rozpore so základnými hodnotami, pripomenul Valášek.

Poslanec György Gyimesi z OĽaNO nesúhlasí s poslaním stíhačiek MiG-29 Ukrajine, pretože vláda na to nemala poverenie a nebrala do úvahy ani názor väčšiny obyvateľstva.

Téma stíhačiek nemala byť témou vôbec, pretože dočasne poverená vláda nemala právo rozhodnúť v tejto téme, doplnil Erik Tomáš zo strany Hlas. Bez právnej analýzy je zrejmé, že poslanie stíhačiek krajine, kde je vojna, je zásadným krokom v rámci zahraničnej politiky. Keďže ide o zmluvu vojenského charakteru, mal poskytnutie stíhačiek ratifikovať parlament.

Gyimesi pripomenul, že sa Rusko už niekoľkokrát vyhrážalo Slovensku odvetou za poskytovanie zbraní Ukrajine. Kompenzácie za poskytnutie MiG-ov považuje Gyimesi za "judášsky groš".

Valášek poukázal, že strašenie eskaláciou zo strany Ruska je bezpredmetné, pretože je to iba taktika Kremľa, ktorá mu nevychádza. K ekonomickej otázke dodal, že ak by Ukrajina prehrala, Slovensko by na to doplatilo neporovnateľne vyššími výdavkami. Valášek opäť zdôraznil morálny aspekt obrany. (SME)