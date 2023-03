ESET odhalil desiatky škodlivých verzií aplikácií WhatsApp a Telegram

Poslanci v závere rokovania diskutovali o ústavnom práve na hotovosť. Úpravu ústavného zákona predložila skupina poslancov hnutia Sme rodina, o jej posunutí do druhého čítania bude parlament hlasovať budúci týždeň. Čítaj ďalej

Právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti by malo byť podľa návrhu súčasťou Ústavy. Tomuto právu má zodpovedať ústavné zaručenie vydávania hotovosti ako zákonného platidla. Zákon následne stanoví podmienky a obmedzenia uvedeného práva.

Občan má podľa predkladateľov právo na to, aby sa sám rozhodol, či chce platiť v hotovosti. Deklarujú, že v poslednej dobe sú svedkami rôznych iniciatívnych krokov vedúcich k postupnému obmedzeniu tohto práva.

Poslanci budú v rokovaní pokračovať v utorok od 9. Ráno by sa mali venovať vládnemu návrhu novely školského zákona. Ráta so zavedením právneho nároku na prijatie v materskej škole. Uľahčiť by mohla sprístupnenie právneho nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. (TASR)