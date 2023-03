Von der Leyenová vyzvala na zníženie závislosti od strategických surovín

EÚ potrebuje znížiť svoju závislosť od strategických surovín potrebných v technologickom priemysle, uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Efektívnejšia recyklácia

Šéfka exekutívy EÚ europoslancom a predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi opísala výsledky svojej minulotýždňovej návštevy Kanady a USA aj to, že s americkým prezidentom Joeom Bidenom rokovala o americkom protiinflačnom zákone a dohodla sa s ním na rokovaniach o "cielenej dohode o strategických kovoch", ktoré sú nevyhnutné na energetickú transformáciu.

Táto dohoda má viesť k zníženiu závislosti EÚ od čínskych surovín.

Von der Leyenová pred europoslancami uviedla, že EÚ musí ťažiť viac rúd a nerastov na svojom území.

"Chceme rozvíjať naše spracovateľské kapacity na minimálne 40 percent ročnej spotreby nerastov" oznámila Von der Leyenová a v tejto súvislosti zdôraznila aj dôležitosť recyklácie a obehovej ekonomiky, ktorá dokáže využiť vzácne prvky zo starších elektronických zariadení.

Totálna závislosť od Číny

Pripomenula, že vzácne suroviny Európania potrebujú pre používanie mobilných telefónov, elektrických vozidiel, sú v čipoch, batériách, solárnych paneloch či veterných turbínach.

Podľa jej slov EÚ dováža až 98 percent vzácnych zemín a 93 percent zdrojov na báze horčíka z Číny. "Ak chceme byť nezávislí, musíme naliehavo posilniť a diverzifikovať naše dodávateľské reťazce," skonštatovala šéfka eurokomisie.

S týmto cieľom chce Európska komisia vo štvrtok predložiť sériu legislatívnych návrhov na zlepšenie konkurencieschopnosti EÚ v oblasti čistých technológií a v oblasti výskumu.

Viac investícií do výskumu

Cieľom eurokomisie je aj to, aby Únia vyrábala aspoň 40 percent čistých bezemisných technológií potrebných v eurobloku, aby zjednodušila vydávanie povolení a schémy štátnej pomoci v tejto oblasti.

Von der Leyenová uviedla, že členské krajiny EÚ by mali zvýšiť výdavky na výskum do výšky troch percent HDP do roku 2030, a prisľúbila, že eurokomisia vyvinie úsilie zamerané na zníženie byrokracie pre malé a stredné podniky a zníženie nákladov na implementáciu právnych predpisov EÚ. (TASR)