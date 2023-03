Londýn je dopravou najviac preťažené mesto na svete

Dopravné zápchy v Londýne boli vlani najhoršie na svete, hoci počas špičky je automobilová doprava komplikovaná v každom veľkomeste, vyplýva zo správy výrobcu satelitnej navigácie TomTom Traffic Index 2022.

Vodiči v centre Londýna v minulom roku zvládli 10 km trasu v priemere za 42 minút a 30 sekúnd. Ich priemerná rýchlosť tak bola 14 km za hodinu, čo je úroveň menej zdatného cyklistu.

V Bratislave sa doprava zrýchlila

Podobne na tom boli aj ďalšie európske mestá ako Bukurešť (36 min 10 s), Dublin (36 min 10 s), Miláno (33 min 50 s) a Paríž (32 min 10 s).

V Bratislave sa doprava v roku 2022 o pol minúty zrýchlila a 10 km trasu autá v priemere zvládli za 13 minút.

"Prebiehajúce štrajky železničiarov výrazne ovplyvnili dopravné zápchy (v Londýne), pretože chýbajúce vlaky sa ľudia dochádzajúci do práce snažili nahradiť autami. Konkrétne v Londýne môže nedostatok taxíkov prinútiť viac vodičov jazdiť do mesta," povedal Andy Marchant, dopravný expert spoločnosti TomTom.

Dopravné špičky zvyšujú spotrebu paliva a emisie

"TomTom Traffic Index 2022" popisuje aj spotrebu paliva, cestovné časy a emisie oxidu uhličitého. Vychádza z údajov 600 miliónov aktívnych zariadení, vrátane satelitných navigácií a aplikácií pre smartfóny, ktoré kombinuje s cenami palív v danej lokalite.

Výpočet množstva emisií sa uskutočnil pomocou simulačného nástroja vyvinutom na Technickej univerzite v Grazi.

V dopravnej špičke sa v Londýne zvyšuje spotreba paliva o 33 percent, čím sa tiež zvyšujú vypúšťané emisie.

Auto priemerného vodiča (10 km do práce a späť 5 dní v týždni) s benzínovým motorom vypustilo do ovzdušia 1 094 kg oxidu uhličitého. V prípade Bratislavy to bolo 756 kg. (TASR)