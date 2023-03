Zo sexuálneho zneužívania obžalovaný bývalý šéf agentúry sa do väzby nevráti

Bývalý šéf modelingovej agentúry Peter Rácz, obžalovaný zo sexuálneho zneužívania, sa do väzby nevráti. Obžaloba Rácza sa mala týkať viac ako štyroch desiatok skutkov a 25 poškodených, ktorých mal zneužívať.

Najvyšší súd odmietol dovolanie exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, podané proti rozhodnutiu Krajského súdu v Nitre, ktorým väzbu nahradil za písomný sľub obžalovaného a dohľad probačného a mediačného úradníka.

"Najvyšší súd sa stotožnil s rozhodnutím krajského súdu, ktorý u obvineného zistil existenciu výnimočných okolností prípadu, odôvodňujúcich nahradenie väzby miernejšími prostriedkami," uviedla Alexandra Važanová, hovorkyňa Najvyššieho súdu.

Upozornila, že rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu vychádza aj z formálne nekvalifikovaného podania dovolania bývalou ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou.

"Aj v prípade, ak by dovolanie ministerky spravodlivosti bolo dôvodné, návrh na vzatie obvineného do väzby v podobe uvedenej ministerkou spravodlivosti v dovolaní by bol nevykonateľný vzhľadom na absenciu uvedenia zákonných náležitostí Trestného poriadku," upozornila Važanová. (TASR)