Europarlament odhlasoval zníženie emisií v štátoch EÚ o 40 percent

Správcovstvo bolo spočiatku obmedzené na šesť mesiacov, teda do 15. marca, umožnilo však nemeckým úradom kontrolu nad troma ruskými rafinériami v krajine - vo Schwedte, Karlsruhe a Vohburgu.

Ruský gigant Rosnefť sa v tom čase podieľal zhruba 12 percent na rafinácii ropy v Nemecku a podľa vlády v Berlíne dovážal každý mesiac ropu v hodnote niekoľko stoviek miliónov eur.

Kancelár Scholz vlani v septembri uviedol, že vláda "zabezpečí, aby bolo Nemecko zásobované ropou aj v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte". A dodal, že to platí najmä pre rafinériu vo Schwedte na poľskej hranici, severovýchodne od Berlína, ktorá dodáva ropné produkty pre hlavné mesto a veľkú časť severovýchodného Nemecka.

Rosnefť v sťažnosti proti tomuto kroku nemeckej vláde vyčítal, že k nemu pristúpila bez predchádzajúceho vypočutia, argumentoval, že nebol dostatočne odôvodnený, a že je neprimeraný.

Súd dospel k záveru, že za daných okolností nebola vláda povinná vypočuť Rosnefť predtým, než začne konať. Uviedol pritom, že náznaky možného výberu kapitálu podporili obavy, že by nemecké dcérske spoločnosti ruského giganta mohli skolabovať. To je scenár, ktorému sa vláda rozhodla vyhnúť, a to aj v prípade dcérskej firmy plynárenskej spoločnosti Gazprom. Aj nad ňou prevzala kontrolu a premenovala ju na Securing Energy for Europe.

Nemecké ministerstvo hospodárstva privítalo rozhodnutie súdu a uviedlo, že plánuje predĺžiť správcovstvo dcérskych spoločností Rosnefť o ďalších šesť mesiacov. Minister hospodárstva Habeck uviedol, že verdikt je "dobrou správou pre bezpečnosť dodávok" a pre rafinériu Schwedt. (TASR)