Heger uviedol nového štátneho tajomníka Palkoviča na rezort zdravotníctva

Hlas predloží pozmeňujúci návrh k novele ústavy o voľbách. Parlamentné voľby by sa podľa neho museli konať do 120 dní od rozhodnutia parlamentu o skrátení volebného obdobia.

Strana by tiež chcela pridať do ústavy podmienku, že ak bude vláde vyslovená nedôvera a do 45 dní sa nevytvorí nová vládna väčšina, predseda parlamentu do siedmich dní vyhlási termín predčasných volieb.

Predseda Hlasu Peter Pellegrini povedal, že sa ešte rozhodnú, ku ktorému návrhu pripoja tento pozmeňujúci návrh, keďže na aktuálnej schôdzi je ich viacero.

Líder Hlasu zdôraznil, že politici sa rozhodli nedať občanom možnosť nanovo rozdať karty. Ľudia mali podľa Pellegriniho záujem na ukončení marazmu a priali si skorší termín predčasných volieb.

Zo situácie obvinil stranu SaS, premiéra Hegera, a tiež prezidentku Čaputovú. Pellegrini naznačil, že Heger sa usiloval získať čas na vytvorenie vlastného politického subjektu - Demokrati.

Debaty o inom termíne už považuje za uzavreté a je podľa neho potrebné zmieriť sa s tým, že predčasné parlamentné voľby sa budú konať 30. septembra. Nie je to podľa neho opozícia, kto potrebuje predčasné voľby. „My všetci, občania, potrebujeme predčasné voľby ako soľ," povedal. (SITA)