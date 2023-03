Marcová schôdza parlamentu má takmer 160 bodov

Poobede sa začne marcová schôdza parlamentu, ktorá má takmer 160 bodov. V programe schôdze je Matovičova volebná odmena 500 eur či zvyšovanie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.

Okrem iného je v parlamente aj návrh Igora Matoviča na zníženie platu poslancov parlamentu z trojnásobku na priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok.

Príspevok k platu by im mohla podľa jeho návrhu vyplácať politická strana, ktorá ich nominovala. Strana by musela zverejňovať aj dôvody, pre ktoré príspevky vyplatila.

Matovič na marcovú schôdzu predložil aj návrh, aby štát vyplatil odmenu vo výške 500 eur každému občanovi, ktorý sa zúčastní na septembrových predčasných voľbách. V prípade predpokladanej účasti troch miliónov ľudí by náklady štátu dosiahli zhruba 1,5 miliardy eur.

Skupina poslancov strany SaS navrhuje úpravu zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR. Žiadajú, aby predsedajúci mohol vystúpiť s faktickou poznámkou bez odovzdania vedenia schôdze inému predsedajúcemu.

Poslanci budú tiež schvaľovať novelu zákona, ktorá zvyšuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia. Podľa envirorezortu sú totiž v súčasnosti neprimerane nízke a nezohľadňujú infláciu. V priebehu piatich rokov by sa mali podľa návrhu zdvojnásobiť a do roku 2030 by sa mali zdvojnásobiť opätovne.

Ministerstvo životného prostredia navrhuje aj zvýšenie hranice minimálnej sadzby pre vznik poplatkovej povinnosti z doterajších 34 eur na 500 eur. Opatrením chce znížiť počet poplatníkov a dosiahnuť, aby poplatky platili významní znečisťovatelia ovzdušia. (SITA)