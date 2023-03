Viac povinnej telesnej výchovy nechce viac než polovica škôl, chýbajú im peniaze

Navýšenie povinných hodín telesnej výchovy by neuvítalo 60 percent škôl, vyplýva to z prieskumu Štátnej školskej inšpekcie. Inšpektori neodporúčajú navyšovanie hodín, je podľa nich vhodné ponechať rozhodnutie na školách.

Do prieskumu sa zapojilo 1 595 základných škôl, pričom ich celkový počet je 2 069. Zo zapojených škôl bolo 91 percent štátnych a 75 percent škôl bolo plnoorganizovaných. Najviac škôl bolo z Nitrianskeho a najmenej z Prešovského kraja.

Podľa inšpekcie je potrebné najprv vybudovať potrebnú infraštruktúru, až potom uvažovať o zvyšovaní počtu hodín telocviku. Inšpekcia zároveň odporúča, aby v spolupráci so zriaďovateľmi škôl boli zaistené financie na dobudovanie a rekonštruovanie telocviční a telovýchovných zariadení.

Vlastnou telocvičňou nedisponuje 618 škôl zapojených do prieskumu, čo predstavuje takmer 40 percent. Z nich skoro pätina uvádzala, že má v pláne vybudovanie telocvične. Ide najmä o malé školy, ktoré okrem absencie telocvične mávajú problém aj s prístupom k inému telovýchovnému zariadeniu. Riaditelia škôl ako najväčšiu prekážku pri budovaní či rekonštrukcii telocviční uvádzali nedostatok financií.

Vyše 60 percent základných škôl by podľa prieskumu neuvítalo, ak by sa znížil počet disponibilných hodín. Takmer 70 percent škôl by tiež neprivítalo zníženie počtu disponibilných hodín za účelom zvýšenia počtu povinných hodín telocviku.

„Vyučovanie telesnej a športovej výchovy na školách určite patrí do verejnej diskusie v oblasti podpory zdravého životného štýlu obyvateľstva. Medzi opatrenia pre zlepšenie v tejto oblasti patrí požiadavka na zvýšenie alokácie počtu hodín telesnej a športovej výchovy na školách. Atraktivitu tohto opatrenia môže zvyšovať predpoklad, že realizácia zmeny štátneho vzdelávacieho programu nebude výrazne zaťažovať verejné zdroje," uvádza inšpekcia.

Efektivita opatrenia je ale podľa nej závislá od dostatku kvalifikovaných pedagógov, a tiež od kvalitnej a dostupnej infraštruktúry na školách. Inšpektori tiež upozornili na to, že chýba komplexnejšia analýza vplyvu počtu hodín telocviku na pohybovú aktivitu detí a mládeže. Rovnako chýba aj rozsiahlejšia analýza faktorov, ktoré by prispeli k udržaniu športových návykov získaných v mladosti. (SITA)